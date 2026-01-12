Serie A: la Juventus travolge la Cremonese 5-0. La classifica aggiornata

La Juventus domina e travolge la Cremonese con un netto 5-0 nella gara di Serie A, offrendo una prestazione brillante e senza sbavature dall’inizio alla fine.

I bianconeri indirizzano subito il match: al 12’ è Bremer a sbloccare il risultato con un colpo di testa sorprendente. La pressione juventina resta costante e al 15’ arriva il raddoppio firmato Jonathan David, servito alla perfezione da Khephren Thuram. Al 35’ la Juve cala il tris: Kenan Yildiz sbaglia il rigore ma è il più rapido a ribadire in rete sulla respinta, portando il punteggio sul 3-0 già prima dell’intervallo.

Nella ripresa il copione non cambia. La Cremonese prova a reagire, ma viene punita da un episodio sfortunato al 48’, quando una deviazione di Terracciano finisce nella propria porta per il 4-0. La Juventus continua a spingere e al 64’ arriva anche il quinto gol, con Weston McKennie che svetta di testa su cross di Kalulu e batte Audero.

Nel finale i bianconeri amministrano il vantaggio, sfiorando più volte il sesto gol, mentre la Cremonese non riesce a trovare spazi contro una Juve solida e dominante. Una vittoria larga e convincente che conferma l’ottimo momento della squadra bianconera.

La classifica aggiornata

Inter — 43

Milan — 40

Napoli — 39

Roma — 39

Juventus — 36

Como — 34

Atalanta — 31

Lazio — 28

Bologna — 27

Udinese — 26

Sassuolo — 23

Torino — 23

Cremonese — 22

Parma — 21

Genoa — 19

Cagliari — 19

Lecce — 17

Fiorentina — 14

Verona — 13

Pisa — 13