Serie A: la Juventus travolge la Cremonese 5-0. La classifica aggiornata
La Juventus domina e travolge la Cremonese con un netto 5-0 nella gara di Serie A, offrendo una prestazione brillante e senza sbavature dall’inizio alla fine.
I bianconeri indirizzano subito il match: al 12’ è Bremer a sbloccare il risultato con un colpo di testa sorprendente. La pressione juventina resta costante e al 15’ arriva il raddoppio firmato Jonathan David, servito alla perfezione da Khephren Thuram. Al 35’ la Juve cala il tris: Kenan Yildiz sbaglia il rigore ma è il più rapido a ribadire in rete sulla respinta, portando il punteggio sul 3-0 già prima dell’intervallo.
Nella ripresa il copione non cambia. La Cremonese prova a reagire, ma viene punita da un episodio sfortunato al 48’, quando una deviazione di Terracciano finisce nella propria porta per il 4-0. La Juventus continua a spingere e al 64’ arriva anche il quinto gol, con Weston McKennie che svetta di testa su cross di Kalulu e batte Audero.
Nel finale i bianconeri amministrano il vantaggio, sfiorando più volte il sesto gol, mentre la Cremonese non riesce a trovare spazi contro una Juve solida e dominante. Una vittoria larga e convincente che conferma l’ottimo momento della squadra bianconera.
La classifica aggiornata
Inter — 43
Milan — 40
Napoli — 39
Roma — 39
Juventus — 36
Como — 34
Atalanta — 31
Lazio — 28
Bologna — 27
Udinese — 26
Sassuolo — 23
Torino — 23
Cremonese — 22
Parma — 21
Genoa — 19
Cagliari — 19
Lecce — 17
Fiorentina — 14
Verona — 13
Pisa — 13