Serie C Girone C: Picerno corsaro a Giugliano, pari senza gol tra Salernitana e Cosenza. La classifica aggiornata

Si chiude con poche reti ma grande equilibrio il turno di Serie C – Girone C, dove i risultati finali confermano quanto il campionato resti combattuto e incerto.

Nel match tra Giugliano e Picerno, sono gli ospiti a conquistare l’intera posta in palio grazie allo 0-1 maturato allo stadio De Cristofaro. A decidere l’incontro è la rete di Pugliese al 27’, bravo a sfruttare una delle occasioni create nel primo tempo. Il Giugliano prova a reagire nella ripresa, ma la difesa del Picerno regge con ordine, portando a casa tre punti preziosi.

Termina invece a reti inviolate la sfida tra Salernitana e Cosenza. Lo 0-0 finale fotografa una gara equilibrata, caratterizzata da grande attenzione difensiva e poche vere occasioni da gol. Entrambe le squadre hanno cercato di sbloccare il risultato, senza però riuscire a trovare la giocata decisiva.

Un turno che mette in evidenza ancora una volta l’equilibrio del Girone C, dove ogni punto può fare la differenza nella corsa agli obiettivi stagionali.

La classifica aggiornata

Benevento — 45

Catania — 45

Casertana — 39

Salernitana — 39

Cosenza — 37

Monopoli — 33

Crotone — 28

Audace Cerignola — 28

Casarano — 28

Potenza — 26

Atalanta U23 — 25

Sorrento — 24

Altamura — 23

Latina — 22

Siracusa — 21

Cavese — 21

Trapani — 19

Foggia — 19

Picerno — 18

Giugliano — 16