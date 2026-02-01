Serie A: la Juventus supera il Parma 4-1. Classifica aggiornata
La Juventus ha vinto 4-1 contro il Parma. I gol dei bianconeri sono stati segnati da Bremer, Weston McKennie, Jonathan David e Lois Openda, mentre il Parma ha accorciato le distanze con un autogol di Andrea Cambiaso.
Durante la partita ci sono stati diversi cambi per entrambe le squadre e alcuni interventi del VAR, che hanno confermato i gol della Juventus. Il Parma ha avuto alcune occasioni, soprattutto con Mateo Pellegrino e Mandela Keita, ma non è riuscito a ridurre ulteriormente lo svantaggio.
La classifica aggiornata
Inter – 55
Milan – 47
Napoli – 46
Juventus – 45
Roma – 43
Como – 41
Atalanta – 36
Lazio – 32
Bologna – 30
Udinese – 29
Sassuolo – 29
Cagliari – 28
Torino – 26
Genoa – 23
Cremonese – 23
Parma – 23
Lecce – 18
Fiorentina – 17
Pisa – 14
Verona – 14