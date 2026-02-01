Serie A: la Juventus supera il Parma 4-1. Classifica aggiornata

La Juventus ha vinto 4-1 contro il Parma. I gol dei bianconeri sono stati segnati da Bremer, Weston McKennie, Jonathan David e Lois Openda, mentre il Parma ha accorciato le distanze con un autogol di Andrea Cambiaso.

Durante la partita ci sono stati diversi cambi per entrambe le squadre e alcuni interventi del VAR, che hanno confermato i gol della Juventus. Il Parma ha avuto alcune occasioni, soprattutto con Mateo Pellegrino e Mandela Keita, ma non è riuscito a ridurre ulteriormente lo svantaggio.

La classifica aggiornata

Inter – 55

Milan – 47

Napoli – 46

Juventus – 45

Roma – 43

Como – 41

Atalanta – 36

Lazio – 32

Bologna – 30

Udinese – 29

Sassuolo – 29

Cagliari – 28

Torino – 26

Genoa – 23

Cremonese – 23

Parma – 23

Lecce – 18

Fiorentina – 17

Pisa – 14

Verona – 14