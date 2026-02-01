TMW: “Juve Stabia, arriva Diakite in prestito dal Palermo”

Affare definito in casa Juve Stabia: le Vespe hanno chiuso per l’arrivo di Salim Diakite dal Palermo, come riportato da Tuttomercatoweb. Il difensore maliano classe 2000 vestirà la maglia gialloblù nella seconda parte della stagione con la formula del prestito fino a giugno.

Diakite, arrivato al Palermo dalla Ternana nel 2004, quest’anno ha collezionato 14 presenze e un gol in Serie B. Il suo arrivo offre al tecnico stabiese un’opzione in più per le rotazioni, in un momento cruciale della stagione. L’ufficialità è attesa nelle prossime ore.