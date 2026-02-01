TMW: “Palermo, tentativo per Depaoli. La situazione”
Il Palermo ha fatto un tentativo per Fabio Depaoli della Sampdoria, come riportato da Tuttomercatoweb. Il club rosanero vorrebbe rinforzare le corsie esterne con l’esperto laterale blucerchiato, ma l’operazione non appare semplice.
Depaoli, attualmente anche capitano della Sampdoria, non sarebbe convinto di lasciare Genova in un momento delicato della stagione. Il giocatore sente la responsabilità del ruolo nello spogliatoio e preferirebbe restare per sostenere la squadra nella risalita.
Al momento il Palermo resta alla finestra: senza una reale apertura da parte del calciatore, la trattativa difficilmente potrà decollare, e la pista Depaoli rimane più un’idea che un’operazione concreta.