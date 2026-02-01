Serie C Girone C: Foggia cade in casa, Audace Cerignola sorprende; pari tra Salernitana e Giugliano. La classifica aggiornata

Il Girone C della Serie C regala emozioni e sorprese nell’ultimo turno con risultati che potrebbero pesare in ottica playoff e retrocessione.

Foggia-Audace Cerignola 1-3

Al “Pino Zaccheria” va in scena un risultato a sorpresa: il Foggia cede di fronte a un Audace Cerignola molto cinico e concreto. La squadra ospite passa in vantaggio al 35’ con Vitale, che conferma la sua giornata di grazia segnando anche il raddoppio al 58’. Il tris arriva al 78’, chiudendo praticamente la gara. Il Foggia prova a reagire e accorcia le distanze con Castori all’84’, ma non basta per evitare la sconfitta interna. Questo risultato dà nuova linfa all’Audace Cerignola, che conquista tre punti preziosi, mentre il Foggia dovrà riflettere su alcune lacune difensive evidenziate nel match.

Salernitana-Giugliano 1-1

Equilibrio invece al “Arechi” dove Salernitana e Giugliano si dividono la posta in palio. I padroni di casa passano in vantaggio già al 16’ grazie a Ferraris, ma il Giugliano non si arrende e trova il pari con D’Agostino al 62’. Il pareggio conferma la solidità degli ospiti in trasferta e lascia i campani con qualche rimpianto per non aver consolidato la vittoria.

La classifica aggiornata

Benevento – 54

Catania – 51

Salernitana – 46

Cosenza – 40

Casertana – 39

Crotone – 37

Monopoli – 37

Audace Cerignola – 35

Casarano – 30

Altamura – 30

Potenza – 29

Sorrento – 27

Latina – 26

Atalanta U23 – 26

Trapani – 25

Cavese – 23

Picerno – 23

Foggia – 22

Siracusa – 21

Giugliano – 18