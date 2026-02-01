Serie C Girone C: Foggia cade in casa, Audace Cerignola sorprende; pari tra Salernitana e Giugliano. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
file8 (2)

Il Girone C della Serie C regala emozioni e sorprese nell’ultimo turno con risultati che potrebbero pesare in ottica playoff e retrocessione.

Foggia-Audace Cerignola 1-3
Al “Pino Zaccheria” va in scena un risultato a sorpresa: il Foggia cede di fronte a un Audace Cerignola molto cinico e concreto. La squadra ospite passa in vantaggio al 35’ con Vitale, che conferma la sua giornata di grazia segnando anche il raddoppio al 58’. Il tris arriva al 78’, chiudendo praticamente la gara. Il Foggia prova a reagire e accorcia le distanze con Castori all’84’, ma non basta per evitare la sconfitta interna. Questo risultato dà nuova linfa all’Audace Cerignola, che conquista tre punti preziosi, mentre il Foggia dovrà riflettere su alcune lacune difensive evidenziate nel match.

Salernitana-Giugliano 1-1
Equilibrio invece al “Arechi” dove Salernitana e Giugliano si dividono la posta in palio. I padroni di casa passano in vantaggio già al 16’ grazie a Ferraris, ma il Giugliano non si arrende e trova il pari con D’Agostino al 62’. Il pareggio conferma la solidità degli ospiti in trasferta e lascia i campani con qualche rimpianto per non aver consolidato la vittoria.

 

La classifica aggiornata

Benevento – 54

Catania – 51

Salernitana – 46

Cosenza – 40

Casertana – 39

Crotone – 37

Monopoli – 37

Audace Cerignola – 35

Casarano – 30

Altamura – 30

Potenza – 29

Sorrento – 27

Latina – 26

Atalanta U23 – 26

Trapani – 25

Cavese – 23

Picerno – 23

Foggia – 22

Siracusa – 21

Giugliano – 18

Altre notizie

palermo brescia (86) Verre

Verre torna a Perugia

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
palermo cremonese 2-3 (68) Verre

Verre-Perugia, primi contatti: si valuta il ritorno

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
Screenshot 2026-01-28 181818

Vis Pesaro, colpo in prospettiva: ufficiale l’arrivo di Barranco dal Torino

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
Screenshot 2026-01-26 222039

Serie C girona A: poker del Vicenza sul Cittadella, vince 2-0 l’Inter U23 a Lecco. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 26, 2026
622412463_18408126190193503_1760422054532789844_n

Serie C girone A: avanti 1-0 il Vicenza sul Cittadella, pari a reti bianche tra Lecco e Inter U23 dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 26, 2026
file2 - 2026-01-26T143532.245

Trapani, Aronica dopo la vittoria a Caserta: «Il presidente ha promesso che avrebbe pagato anche dicembre»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 26, 2026
criscitiello

Criscitiello scuote la Serie C: “Stop al professionismo, stipendi minimi per giocatori scarsi”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 26, 2026
palermo sud tirol 1-2 (91) verre

L’ex Palermo Verre riparte dalla C? Su di lui la Salernitana

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 26, 2026
file2 (1)

Serie C Girone C: derby senza vincitori al Monterisi, Audace Cerignola e Monopoli si fermano sullo 0-0. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 25, 2026
file5-56

Serie C Girone C: Giugliano e Cavese si dividono la posta. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 23, 2026
pallone-seriec-facebook-ilovepalermocalcio.com

Serie C Girone A: Triestina rimonta e batte il Lumezzane 2-1. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 23, 2026
images

Trapani, l’ex rosa Aronica verso l’addio: lo aspetta il Giugliano

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 21, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

file8 (2)

Serie C Girone C: Foggia cade in casa, Audace Cerignola sorprende; pari tra Salernitana e Giugliano. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
palermo pescara 5-0 (154) diakitè

Di Marzio: “Juve Stabia, è fatta per Diakitè dal Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
file7 (2)

Serie B, Reggiana-Juve Stabia 1-1: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
file6 (3)

Serie B, Padova-Monza 1-2: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
palermo spezia 2-0 (135) soleri

Sampdoria–Spezia, chiuso lo scambio Bellemo-Soleri

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026