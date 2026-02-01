Serie A: Juventus avanti 0-2 all’intervallo sul Parma

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
file5 (6)

La Juventus chiude il primo tempo sul doppio vantaggio al Tardini contro il Parma, imponendo ritmo, qualità e organizzazione nella prima frazione.

I bianconeri partono forte sin dai primi minuti, mostrando un buon lavoro di squadra e una manovra fluida fatta di passaggi corti e continui scambi. Dopo alcune occasioni iniziali, tra cui una traversa colpita da Francisco Conceição, il match si sblocca al 15’: sugli sviluppi di un calcio d’angolo è Bremer a svettare di testa e a firmare lo 0-1.

La Juventus continua a spingere e al 37’ trova il raddoppio con Weston McKennie, bravo a inserirsi in area e a finalizzare un cross nell’angolino basso. Il Parma prova a reagire soprattutto con Valeri e Nicolussi Caviglia, ma senza creare reali pericoli.

Nel finale di tempo emergono anche diversi interventi fallosi e cartellini, con qualche momento di nervosismo, ma la Juve controlla fino all’intervallo, andando negli spogliatoi avanti 0-2 dopo una prima frazione ben giocata.

Altre notizie

Screenshot 2026-02-01 200358

Cremonese-Inter 0-2: decidono le reti di Lautaro e Zielinski, solo 1′ in campo per Johnsen. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
Screenshot 2026-02-01 192432

Cremonese-Inter: petardo scoppia vicino Audero, attimi di panico per il portiere

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
Screenshot 2026-02-01 184332

Cremonese–Inter 0-2 all’intervallo: Lautaro e Zielinski firmano il primo tempo, Johnsen in panchina

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
Nicola

Cremonese–Inter, Johnsen in panchina. Le formazioni

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
pisa-tramoni-imago-gpo-interna-1

Il Tirreno: “Pisa, no al Palermo per Tramoni. Ma la serie A è troppo per lui”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
Screenshot 2026-02-01 080940

Tuttosport: “Cremonese, contro l’Inter l’ultima di Johnsen: vola a Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
lookman

Corriere dello Sport: “Lookman dal Cholo, Mlacic è dell’Udinese. Tutte le trattative del giorno in serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
Alberto Gilardino - Ansafoto - ilovepalermocalcio.com

Pisa, Gilardino sollevato dall’incarico: il club annuncia il cambio in panchina

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
file6 (2)

Serie A, Cagliari travolgente: Verona ko 4-0 alla Unipol Domus. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
file3 (17)

Serie A: Cagliari avanti 2-0 all’intervallo sul Verona

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
Screenshot 2026-01-31 195644

Seria A: al “Maradona” il Napoli batte 2-1 la Fiorentina. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
Screenshot 2026-01-31 185306

Serie A: al “Maradona” Napoli avanti 1-0 sulla Fiorentina

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

file5 (6)

Serie A: Juventus avanti 0-2 all’intervallo sul Parma

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
file4 (8)

Spezia, tentativo per Bohinen del Venezia

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
file3 (18)

Südtirol, Tonin dal Pescara: firma attesa lunedì

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
file2 (17)

Pescara, idea Pandolfi: Bari in vantaggio nella corsa

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
file1 (24)

Virtus Entella, colpo in entrata: arriva Stabile dalla Vis Pesaro

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026