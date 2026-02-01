Serie A: Juventus avanti 0-2 all’intervallo sul Parma

La Juventus chiude il primo tempo sul doppio vantaggio al Tardini contro il Parma, imponendo ritmo, qualità e organizzazione nella prima frazione.

I bianconeri partono forte sin dai primi minuti, mostrando un buon lavoro di squadra e una manovra fluida fatta di passaggi corti e continui scambi. Dopo alcune occasioni iniziali, tra cui una traversa colpita da Francisco Conceição, il match si sblocca al 15’: sugli sviluppi di un calcio d’angolo è Bremer a svettare di testa e a firmare lo 0-1.

La Juventus continua a spingere e al 37’ trova il raddoppio con Weston McKennie, bravo a inserirsi in area e a finalizzare un cross nell’angolino basso. Il Parma prova a reagire soprattutto con Valeri e Nicolussi Caviglia, ma senza creare reali pericoli.

Nel finale di tempo emergono anche diversi interventi fallosi e cartellini, con qualche momento di nervosismo, ma la Juve controlla fino all’intervallo, andando negli spogliatoi avanti 0-2 dopo una prima frazione ben giocata.