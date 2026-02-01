Sampdoria–Spezia, chiuso lo scambio Bellemo-Soleri

È stato definito lo scambio di mercato tra Sampdoria e Spezia che coinvolge Bellemo e Soleri. Come riportato da Gianluca Di Marzio, entrambe le operazioni sono state impostate sulla formula del prestito con diritto di riscatto.

Soleri è arrivato a Genova nella serata di domenica, mentre per la giornata di lunedì sono previste le visite mediche e la firma sul contratto. Un doppio movimento che rinforza le due rose in vista della seconda parte di stagione.