Sampdoria–Spezia, chiuso lo scambio Bellemo-Soleri

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
palermo spezia 2-0 (135) soleri

È stato definito lo scambio di mercato tra Sampdoria e Spezia che coinvolge Bellemo e Soleri. Come riportato da Gianluca Di Marzio, entrambe le operazioni sono state impostate sulla formula del prestito con diritto di riscatto.

Soleri è arrivato a Genova nella serata di domenica, mentre per la giornata di lunedì sono previste le visite mediche e la firma sul contratto. Un doppio movimento che rinforza le due rose in vista della seconda parte di stagione.

file4 (8)

Spezia, tentativo per Bohinen del Venezia

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
file3 (18)

Südtirol, Tonin dal Pescara: firma attesa lunedì

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
file2 (17)

Pescara, idea Pandolfi: Bari in vantaggio nella corsa

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
file1 (24)

Virtus Entella, colpo in entrata: arriva Stabile dalla Vis Pesaro

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
palermo padova 1-0 (44) andreoletti

Padova, Andreoletti dopo il Monza: «Sconfitta dura da digerire, ma questa è la strada giusta»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
palermo monza 0-3 (118) (1) Bianco

Padova-Monza, Bianco: «Vittoria che serve a puntare in alto. Mai un rigore, si sta esagerando»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
Screenshot 2026-02-01 191823

Serie B: il Monza vince in rimonta in casa del Padova, la decide Alvarez nel finale. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
625766857_18551317405028480_5838017781186423557_n

Reggiana-Juve Stabia 1-1, un punto a testa al Mapei Stadium. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
Pescara, si tenta il colpo in attacco: pronto Nestorovski

Pescara, si tenta il colpo in attacco: pronto Nestorovski

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
Verre torna a Perugia

Verre torna a Perugia

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
palermo pescara 5-0 (156) diakitè

Juve Stabia, nel mirino Diakité: contatti con il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
palermo padova 1-0 (123) pohjanpalo

Palermo, Johnsen sempre più vicino: spunta il like di Pohjanpalo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026

