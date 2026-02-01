Serie B, Padova-Monza 1-2: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
file6 (3)

Il Monza espugna l’Euganeo e supera il Padova 2-1 al termine di una gara combattuta e ricca di emozioni, decisa solo nel finale.

A passare in vantaggio sono i biancoscudati al 17’, grazie al rigore trasformato da Bortolussi, che porta avanti il Padova dopo un avvio intenso. Il Monza cresce con il passare dei minuti e trova il pareggio allo scadere del primo tempo con Colpani, bravo a colpire al 45’ ristabilendo l’equilibrio prima dell’intervallo.

Nella ripresa il Padova tiene testa agli ospiti e resta in partita fino all’ultimo, ma all’87’ è Álvarez a firmare il gol decisivo che vale il successo per il Monza. Un ko amaro per i veneti, puniti ancora una volta dagli episodi nel finale di gara.

