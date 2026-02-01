Serie B, Reggiana-Juve Stabia 1-1: gli highlights del match
Finisce in parità il match tra Reggiana e Juve Stabia, con le due squadre che si dividono la posta in palio sull’1-1 al termine di una gara intensa e combattuta.
Partenza sprint degli ospiti, che trovano subito il vantaggio al 2’ con Mosti, bravo a sfruttare un avvio deciso della Juve Stabia. La Reggiana reagisce con ordine e cresce con il passare dei minuti, trovando il gol del pareggio al 30’ grazie a Gondo, che ristabilisce l’equilibrio.
Nella ripresa entrambe le squadre provano a trovare il colpo vincente, ma il risultato non cambia fino al triplice fischio. Un punto a testa che rispecchia l’andamento del match.