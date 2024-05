Serie A: il Verona rimanda i sogni salvezza, il Torino passa 1-2. Vince il Genoa, la classifica aggiornata

Terminano i match di Serie A tra Genoa e Sassuolo e Verona e Torino. Nella prima frazione di gioco a Verona il match rimane molto equilibrato. Solo al 24′ esce fuori la prima vera occasione da gol: cross di Lazovic, stacco aereo di Noslin per la conclusione centrale parata dall’estremo difensore granata. Successivamente tanto possesso e contrasti tra entrambe le formazioni, ma nessuna delle due riesce a sbloccare il match. A Genova invece molte più occasioni e lampi di gioco. Al 6′ Aveva segnato Thorsby di testa, approfittando di un pasticcio della difesa del Sassuolo con Consigli e Matheus Henrique sfortunati protagonisti. Dopo oltre 3 minuti però, il Var ha segnalato un fallo di mano di Retegui prima che la palla entrasse e Mariani ha annullato la rete. Gioco ripreso al 10′. Al 30′ Laurienté punta in velocità la difesa del Genoa, entra in area, si accentra per calciare col destro e cade a terra. Mariani viene richiamato al Var e nota il fallo di De Winter sul francese. Rigore per gli ospiti poi trasformato da Pinamonti, con il mach che scivola all’intervallo sul punteggio di 0-1.

Nella ripresa succede di tutto in tutti i campi, con il Genoa che in pochi minuti ribalta tutto. Prima Badelj al 53′ pareggia per i rossoblù: corner sul primo palo, Thorsby prolunga la traiettoria e il croato sbuca alle spalle di Toljan per il più facile dei tap-in. Al 60′ arriva il gol del 2-1: Kumbulla infila il pallone nella porta sbagliata! Grande ripartenza di Gudmundsson, che aggira Obiang, accelera e allarga a destra per Ekuban. Il cross rasoterra non trova per centimetri la spaccata di Retegui, ma sbatte sull’ex Roma e finisce alle spalle di Consigli. In Verona-Torino succede tutto in pochi minuti. Al 67′ Tameze sbaglia completamente la rimessa laterale e lascia la palla a Serdar che accelera, entra in area e serve Swiderski che da due passi buca Vanja. I granata però non ci stanno. Nel momento migliore del Verona il Toro riesce a pareggiare al 78′ segnando grazie ad un cross dalla destra di Lazaro che pesca sul secondo palo Savva, il cipriota anticipa Centonze e conclude in rete da due passi. All’ 83′ Pellegri mostra tutte le sue doti tecniche ricevendo palla da Lazaro e tenendo distante l’avversario con il fisico: da posizione defilata calcia poi con potenza sotto le gambe di Montipò e dopo aver colpito entrambi i pali vede la sfera entrare in porta, ribaltando tutto.

CLASSIFICA

Inter 92

Milan 74

Bologna 67

Juventus 66

Atalanta 60**

Roma 60*

Lazio 59

Napoli 51

Fiorentina 50**

Torino 50

Genoa 46

Monza 45*

Lecce 37*

Verona 34

Cagliari 33

Frosinone 32

Empoli 32

Udinese 30*

Sassuolo 29

Salernitana 15*

*una gara in meno

** due gare in meno