Serie A: il Milan trionfa 2 a 0 ad Empoli, decisivi Leao e Gimenez. La classifica aggiornata

Si conclude sul risultato di 0-2 il match della 24esima giornata di Serie A tra Empoli e Milan. I rossoneri danno continuità al proprio periodo positivo risolvendo una partita difficile e sporca a metà secondo tempo. La rete di Leao e il primo gol italiano di Gimenez permettono agli uomini di Conceicao di rimanere in corsa per la qualificazione in Champions League. Tuttavia i toscani tornano a casa con qualche rimpianto in quanto, in una prima frazione di gioco deludente da parte del Milan, il palo vieta Lorenzo Colombo di punire i suoi ex compagni di squadra. Inoltre, nella ripresa, Tomori si fa espellere per doppia ammonizione e, anzichè approfittarne, l’Empoli getta al vento la superiorità numerica e rimane in dieci per via di un fallo di reazione da parte di Marianucci su Gimenez.

Di seguito la classifica aggiornata:

Napoli – 54

Inter – 51

Atalanta – 50

Juventus – 43

Fiorentina – 42

Lazio – 42

Milan – 38

Bologna – 37

Roma – 31

Udinese – 29

Torino – 27

Genoa – 26

Verona – 23

Lecce – 23

Como – 22

Empoli – 21

Cagliari – 21

Parma – 20

Venezia – 16

Monza – 13