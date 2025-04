Serie A: il Lecce conquista un punto a Bergamo, il Napoli stende il Torino e vola in vetta. I risultati e la classifica aggiornata

Nel clima surreale di Bergamo, in rispetto per la scomparsa del suo storico fisioterapista, Graziano Fiorita, il Lecce conquista un punto in ottica salvezza. Un risultato che, seppur positivo, non allieverà sicuramente il dolore della squadra pugliese, la quale aveva chiesto un giustificato rinvio della partita contro l’Atalanta che, però, non è stato ben accolto dalla Lega Serie A, che ha compiuto solo lo sforzo di spostare la gara di due giorni (da venerdì 25 aprile a stasera).

Tra il silenzio rispettoso delle tifoserie, il Lecce passa in vantaggio nel primo tempo su un calcio di rigore provocato da un fallo di mano di Hien: dal dischetto si presenta Karlsson, che firma lo 0-1 nonostante le diverse occasioni create dalla squadra di Gasperini. I bergamaschi hanno bisogno, anche loro, di un tiro dagli undici metri per gonfiare la rete, e Mateo Retegui non sbaglia. Con questo risultato, il Lecce va +2 sul Venezia, mentre l’Atalanta deve stare attenta a difendersi dagli assalti della Juventus e del Bologna.

Allo stadio “Diego Armando Maradona”, invece, il Napoli ringrazia nuovamente la Roma dopo la vittoria in casa dell’Inter arrivata oggi pomeriggio e si prende la vetta. La doppietta di McTominay realizzata nel primo tempo permette ad Antonio Conte di andare a +3 sulla sua ex squadra. Il club partenopeo è dunque a -4 partite dal traguardo.

CLASSIFICA

Napoli – 74 punti

Inter – 71 punti

Atalanta – 65 punti

Juventus – 62 punti

Bologna – 60 punti*

Roma – 60 punti

Lazio – 59 punti*

Fiorentina – 59 punti

Milan – 54 punti

Torino – 43 punti

Como – 42 punti

Udinese – 42 punti*

Genoa – 39 punti

Verona – 32 punti*

Parma – 31 punti*

Cagliari – 30 punti*

Lecce – 27 punti

Venezia – 25 punti

Empoli – 25 punti

Monza – 15 punti

*Una partita in meno