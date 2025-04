Serie A e Primavera 1: rinviate le gare in programma oggi per la morte di Papa Francesco

In seguito alla scomparsa di Papa Francesco, avvenuta questa mattina alle ore 7:35, la Lega Serie A ha annunciato la sospensione delle partite previste per oggi, lunedì 21 aprile, nei campionati di Serie A Enilive e Primavera 1.

La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, in segno di rispetto e lutto per la morte del Santo Padre. Tutte le gare odierne sono quindi rinviate a data da destinarsi.

Gare rinviate – Serie A Enilive

Torino – Udinese

Cagliari – Fiorentina

Genoa – Lazio

Parma – Juventus

Gare rinviate – Primavera 1

Roma – Udinese

Monza – Sassuolo

Sampdoria – Torino

Al momento non è stata ancora comunicata la nuova collocazione in calendario per i match sospesi. La Lega ha specificato che maggiori aggiornamenti verranno forniti nelle prossime ore, in accordo con le autorità competenti e i club coinvolti.

Si tratta di un gesto di rispetto istituzionale che sottolinea il legame profondo tra la cultura sportiva italiana e i momenti di lutto nazionale. Il mondo del calcio si unisce così al cordoglio che sta attraversando milioni di persone in tutto il mondo per la morte del Pontefice.