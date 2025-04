La FIGC piange Papa Francesco: sospese tutte le competizioni, rinviata anche Palermo-Carrarese

Il mondo del calcio si ferma per rendere omaggio a Papa Francesco, scomparso questa mattina all’età di 88 anni. A seguito della notizia, la FIGC ha annunciato la sospensione di tutte le competizioni in programma oggi, lunedì 21 aprile, dalla Serie A ai campionati dilettantistici. Tra le gare rinviate anche la sfida del “Barbera” tra Palermo e Carrarese, valevole per la 34ª giornata di Serie B.

Un Papa legato al calcio e allo sport

“Anche con una palla di stracci si fanno dei miracoli.” Questa frase pronunciata da Jorge Mario Bergoglio, durante un’udienza con la Nazionale italiana nel 2019, racconta tutto l’amore che il Pontefice nutriva per il calcio. Il legame tra la Chiesa e il pallone si è rafforzato negli anni, anche grazie a progetti comuni come il recente ‘Giubileo-Pelota de Trapo’, che avrebbe dovuto culminare in una celebrazione in Piazza San Pietro il prossimo giugno.

Papa Francesco, cresciuto tra i quartieri popolari di Buenos Aires, ha sempre guardato al calcio come linguaggio universale di inclusione, passione e fraternità.

Gravina: “Un faro per tutte le generazioni”

Commosso il ricordo del presidente della FIGC, Gabriele Gravina, che ha voluto esprimere il cordoglio dell’intero movimento calcistico italiano:

“Il calcio italiano partecipa commosso al dolore di centinaia di milioni di persone per la dolorosa scomparsa di Sua Santità Papa Francesco. Grande esempio di carità cristiana e di dignità nella sofferenza, si è mostrato sempre attento al mondo dello sport e al calcio in particolare. La sua vicinanza ai malati, ai poveri e ai perseguitati resterà per sempre come testimonianza profonda, un faro che illuminerà le generazioni a venire”.

Il Palermo si ferma, si attende nuova data

Il match tra Palermo e Carrarese, atteso oggi pomeriggio alle 15:00 al “Renzo Barbera”, è dunque rinviato a data da destinarsi. Una decisione condivisa da tutte le componenti federali, nel rispetto della figura di Papa Francesco e in linea con il lutto che ha colpito milioni di persone in tutto il mondo.

La nuova data della partita verrà stabilita nei prossimi giorni dalla Lega Serie B.