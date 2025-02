Serie A: De Silvestri sblocca il match. All’intervallo tra Bologna e Como è 1-0

Termina il primo tempo della sfida tra Bologna e Como. Al Dall’Ara parte benissimo il Bologna che pressa a tutto campo il Como, rendendo qualsiasi iniziativa complicata per gli uomini di Fabregas. A questo punto i rossoblù iniziano anche ad alzare i ritmi in zona offensiva fino a trovare la via della rete: al 25′ De Silvestri è al posto giusto al momento giusto e di testa insacca il gol del vantaggio. Il Como fatica a reagire e resta anche in inferiorità numerica al 38′, quando Fadera esagera con le proteste e viene espulso. All’intervallo il risultato è di 1-0.

