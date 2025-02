Spezia, Chichizola: «Focalizzati sul Palermo, penseremo a come fargli male»

Il portiere dello Spezia Leandro Chichizola si è espresso dopo il successo odierno sul campo del Cittadella per 2-0.

«Si è vista una squadra che ha voluto dominare la partita e penso ci sia riuscita. Questo era un campo duro e venire qui a vincere con merito è tanta roba. Dopo il 2-0 ci siamo abbassati un po’, anche perché giocare sempre nel campo avversario ti stanca. Siamo stati attenti e precisi, lì c’è il merito della vittoria. Quando sono arrivato ho detto che mi sono trovato in una squadra molto tosta, in cui difensivamente abbiamo degli animali. Dobbiamo continuare a fare il nostro gioco e proseguire come stiamo facendo. Lo Spezia deve pensare solo a se stesso, non possiamo cambiare gli altri risultati. Serve focalizzarci sul nostro lavoro e sul Palermo. Riposeremo questi giorni e poi penseremo a come fargli male».