Serie A, Cremonese-Udinese 1-1: un punto a testa, a Terracciano risponde Zaniolo

Finisce in parità la sfida dello Zini tra Cremonese e Udinese, con il punteggio di 1-1 maturato grazie a una rete per tempo. Una gara equilibrata, vibrante e fisica, in cui le due squadre si sono divise la posta dopo aver avuto entrambe occasioni per vincere.

La Cremonese parte forte e trova subito il vantaggio: al 4’ minuto, su una punizione ben calciata, è Filippo Terracciano a salire più in alto di tutti e colpire di testa sotto la traversa, portando avanti i grigiorossi. La formazione di Davide Nicola sfiora anche il raddoppio con Bonazzoli, che al 32’ colpisce la traversa a portiere battuto.

Nella ripresa arriva la reazione dell’Udinese: al 51’ è Nicolò Zaniolo a siglare il gol del pareggio con un colpo di testa preciso in area, sfruttando un cross dalla destra. I bianconeri crescono e mettono sotto pressione i padroni di casa, che però rispondono colpo su colpo.

Nel finale, entrambe le squadre provano a trovare il gol vittoria, ma tra pali colpiti e interventi difensivi provvidenziali, il risultato non cambia più.

La classifica aggiornata

1. Milan – 16

2. Inter – 15

3. Napoli – 15

4. Roma – 15

5. Bologna – 13

6. Como – 12

7. Juventus – 12

8. Atalanta – 11

9. Sassuolo – 10

10. Cremonese – 10

11. Udinese – 9

12. Lazio – 8

13. Cagliari – 8

14. Torino – 8

15. Parma – 6

16. Lecce – 6

17. Verona – 4

18. Fiorentina – 3

19. Genoa – 3

20. Pisa – 3