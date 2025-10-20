Serie A, Cremonese-Udinese 1-1: un punto a testa, a Terracciano risponde Zaniolo
Finisce in parità la sfida dello Zini tra Cremonese e Udinese, con il punteggio di 1-1 maturato grazie a una rete per tempo. Una gara equilibrata, vibrante e fisica, in cui le due squadre si sono divise la posta dopo aver avuto entrambe occasioni per vincere.
La Cremonese parte forte e trova subito il vantaggio: al 4’ minuto, su una punizione ben calciata, è Filippo Terracciano a salire più in alto di tutti e colpire di testa sotto la traversa, portando avanti i grigiorossi. La formazione di Davide Nicola sfiora anche il raddoppio con Bonazzoli, che al 32’ colpisce la traversa a portiere battuto.
Nella ripresa arriva la reazione dell’Udinese: al 51’ è Nicolò Zaniolo a siglare il gol del pareggio con un colpo di testa preciso in area, sfruttando un cross dalla destra. I bianconeri crescono e mettono sotto pressione i padroni di casa, che però rispondono colpo su colpo.
Nel finale, entrambe le squadre provano a trovare il gol vittoria, ma tra pali colpiti e interventi difensivi provvidenziali, il risultato non cambia più.
La classifica aggiornata
1. Milan – 16
2. Inter – 15
3. Napoli – 15
4. Roma – 15
5. Bologna – 13
6. Como – 12
7. Juventus – 12
8. Atalanta – 11
9. Sassuolo – 10
10. Cremonese – 10
11. Udinese – 9
12. Lazio – 8
13. Cagliari – 8
14. Torino – 8
15. Parma – 6
16. Lecce – 6
17. Verona – 4
18. Fiorentina – 3
19. Genoa – 3
20. Pisa – 3