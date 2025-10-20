Serie C, Girone B: pari tra Carpi e Ascoli, colpo esterno della Vis Pesaro a Pontedera. La classifica aggiornata

Si sono concluse le due gare odierne del Girone B di Serie C, valide per la decima giornata di campionato. Una sfida equilibrata e ricca di emozioni nel finale quella tra Carpi e Ascoli, mentre la Vis Pesaro conquista tre punti preziosi con un successo esterno sul campo del Pontedera.

Carpi-Ascoli 1-1

Al “Cabassi” è parità in extremis tra Carpi e Ascoli. Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0, il match si accende nel finale. All’80’, è Sall a sbloccare la partita portando in vantaggio l’Ascoli. Ma proprio allo scadere, al 90’, arriva la reazione del Carpi: è Rizzo Pinna a firmare il gol del pareggio, salvando i padroni di casa da una sconfitta beffarda. Un punto che muove la classifica di entrambe ma che lascia qualche rammarico, soprattutto agli ospiti.

Pontedera-Vis Pesaro 0-2

Colpo esterno della Vis Pesaro, che espugna il “Mannucci” di Pontedera con un netto 0-2. La gara si sblocca già all’11’ con un autogol di Gueye, che mette in discesa il match per gli ospiti. Nella ripresa, al 54’, ci pensa Jallow a chiudere i giochi con il gol del raddoppio. Una prestazione solida e cinica da parte dei marchigiani, che conquistano tre punti fondamentali per rilanciarsi in classifica.

La classifica aggiornata

1. Arezzo – 27

2. Ascoli – 24

3. Ravenna – 24

4. Ternana – 17

5. Forlì – 16

6. Guidonia – 16

7. Carpi – 15

8. Pineto – 14

9. Sambenedettese – 14

10. Juventus U23 – 14

11. Pianese – 13

12. Gubbio – 13

13. Campobasso – 12

14. Vis Pesaro – 12

15. Livorno – 10

16. Pontedera – 8

17. Torres – 6

18. Bra – 6

19. Perugia – 3

20. Rimini – -2