Termina il primo tempo della sfida di Serie A tra Torino e Milan. Al 5′ autorete di Malick Thiaw. Lancio profondo di Pedersen per Sanabria, coperto dal difensore del Milan. Maignan esce dalla sua area e rinvia, ma colpisce Thiaw e il pallone finisce in porta. Al 32′ grande occasione per il Milan: con Pulisic che sbaglia un calcio di rigore. All’intervallo il risultato è di 1-0.

Continue Reading