Pisa-Juve Stabia, Inzaghi: «Il pubblico ci ha trascinato»

Filippo Inzaghi tecnico del Pisa, è intervenuto in conferenza stampa al termine del match con la Juve Stabia.

«Gli episodi arbitrali in generale non li commento, ma l’espulsione è netta. Io sono solo orgoglioso di questi ragazzi, vederli lottare così mi riempie il cuore di gioia. La squadra ha meritato di vincere contro un’ottima Juve Stabia, sembrava una partita stregata. Nel secondo tempo siamo stati bravi a cambiare l’inerzia, non so dove arriveremo ma il fatto di aver fatto tornare a sognare i tifosi è già una grande vittoria. Su Morutan? È un giocatore che ha grandi qualità, ero convinto che ci avrebbe fatto vincere la partita. Ha sempre lottato anche dopo un brutto infortunio, è molto amato all’interno del gruppo e ha dimostrato che per noi è fondamentale. Moreo? Vorrei farlo riposare qualche volta (ridendo), ma è difficilmente sostituibile per caratteristiche. Il pubblico ci ha trascinato, soprattutto dopo il gol dello svantaggio. Sono andato anche io sotto la curva, anche se non lo faccio mai. Adesso ci godiamo questa vittoria almeno fino martedì, poi penseremo al Sassuolo».