Serie B: Cremonese beffata dal gol di Bastoni, il Cesena vince 1-2 e vola a +5 dal Palermo. La classifica aggiornata

Termina il primo tempo del match di Serie B tra Cremonese e Cesena con inizio ore 17.30. Grigiorossi che dovranno far a meno di Franco Vazquez, squalificato dopo il “caso Dorval”. A sbloccare il match è la rete di Calo al 14′ che mette il match in salita per gli uomini di Stroppa. I padroni di casa però non mollano e con Azzi, imbeccato da un lancio perfetto di Castagnetti, pareggiano i conti.

Nella ripresa, il tema della gara rimane lo stesso. La Cremonese spinge alla ricerca del gol che al 60′ viene prima concesso e poi tolto dopo revisione al Var.

CLASSIFICA

Sassuolo – 62 punti

Pisa – 57 punti

Spezia – 50 punti

Cremonese – 41 punti

Catanzaro – 39 punti

Juve Stabia – 39 punti

Bari – 37 punti

Cesena – 37 punti

Modena – 34 punti

Palermo – 32 punti

Carrarese – 31 punti

Reggiana – 30 punti

Cittadella – 30 punti

Brescia – 29 punti

Sampdoria – 29 punti

Mantova – 29 punti

Südtirol – 28 punti

Salernitana – 25 punti

Frosinone – 23 punti

Cosenza – 21 punti