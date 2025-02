Serie C Girone A: il Lecco la ribalta nel recupero. Contro la Pro Patria termina 2-1, la classifica aggiornata

Termina la sfida di Serie C Girone A tra Lecco e Pro Patria. Gara equilibrata fin dai primi minuti di gioco, con i padroni di casa che provano a fare la partita. La beffa, però, arriva dopo 20′ quando Beretta riesce ad insaccare in rete il gol del vantaggio e a sbloccare la gara. All’intervallo ospiti in vantaggio di misura.

Nella ripresa il copione non cambia e la sfida rimane equilibrata. Agli sgoccioli, infatti, i padroni di casa la pareggiano con la rete di Zanellato. All’ultimo respio è invece Sipos a regalare ai suoi i 3 punti.

CLASSIFICA

Padova – 66 punti

L.R. Vicenza – 60 punti

FeralpiSalò – 52 punti

AlbinoLeffe – 42 punti

Trento – 42 punti

Verona – 42 punti

Atalanta U23 – 40 punti

Giana Erminio – 39 punti

Novara – 38 punti

Alcione Milano – 37 punti

Renate – 37 punti

Lumezzane – 36 punti

Arzignano – 35 punti

Pergolettese – 34 punti

Pro Vercelli – 33 punti

Triestina – 32 punti

Lecco – 32 punti

Pro Patria – 21 punti

Caldiero Terme – 21 punti

Union Clodiense – 15 punt