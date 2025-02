Mantova-Bari, Possanzini: «Dobbiamo dimenticare in fretta»

Davide Possanzini, allenatore del Mantova, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta casalinga per 1-0 contro il Bari:

«Cambio di Burrai è una scelta tecnica, volevo dare con Bragantini un po’ di verve offensiva e lasciare Trimboli e Wieser che hanno più gamba di Salvatore. Ho detto di stare tranquilli, questa gara poteva tranquillamente finire 0-0. Dovevamo stare in equilibrio, stiamo pagando a caro prezzo tutto ciò che ci capita. A volte ci facciamo del male da soli. La partita era complicata, sporca, e dobbiamo limare questi errori ed eravamo in totale controllo. Nel secondo tempo ci siamo un po’ sciolti, ricordo le occasioni di Bragantini, Mensah e Radaelli. Noi ci proviamo sempre, crediamo in quello che facciamo, dobbiamo restare tranquilli. Fa male, ma dobbiamo dimenticare in fretta.

Con Galuppini e Bragantini mi aspettavo di fare qualcosa in più. Bisogna dare pure i meriti al Bari, che si difendeva molto bene una volta persa palla».