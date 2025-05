Serie A: Anjorin insacca la rete della vittoria, Empoli-Parma termina 2-1. La classifica aggiornata

Termina il primo tempo del match di Serie A tra Empoli e Parma con inizio ore 20.45. Nella prima frazione, a sbloccare la gara e il gol immediato di Fazzini che all’11’insacca in rete. Il Parma fatica a reagire e addirittura perde un uomo per la doppia ammonizione di Valentini al 32′. All’intervallo avanti l’Empoli.

Nella ripresa, il Parma entra in campo con un piglio diverso. Djuric al 73′ insacca la rete del pari. L’Empoli però ha le motivazioni per passare in vantaggio e Anjorin trasforma le intenzioni in realtà al’83’.

CLASSIFICA

Napoli – 77

Inter – 74

Atalanta – 68

Juventus – 64

Lazio – 64

Roma – 63

Bologna – 62

Milan – 60

Fiorentina – 59

Como – 48

Torino – 44

Udinese – 42

Genoa – 39

Cagliari – 33

Verona – 32

Parma – 32

Lecce – 27

Venezia – 26

Empoli – 23

Monza – 15