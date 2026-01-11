Serie A, 20ª giornata: Parma corsaro a Lecce, 1-2 al Via del Mare. La classifica aggiornata
Il Parma espugna il Via del Mare con una vittoria pesantissima in chiave salvezza, battendo il Lecce 2-1 al termine di una gara intensa, nervosa e segnata da episodi chiave. I gialloblù colpiscono nella ripresa e sfruttano al meglio la superiorità numerica, portando a casa tre punti che valgono ossigeno puro.
L’avvio è favorevole al Lecce, che passa subito in vantaggio: dopo appena un minuto Nikola Stulic finalizza un’azione rapida nata dal cross di Banda, battendo Corvi per l’1-0. I salentini spingono e colpiscono anche un palo con Maleh, ma il Parma cresce con il passare dei minuti, sfiorando il pari già nel primo tempo con Oristanio e Bernabé.
La svolta arriva nella ripresa. Al 57’ il Lecce resta in dieci per l’espulsione di Lameck Banda, punito dopo l’on field review al VAR. Il Parma prende campo e al 64’ trova il pareggio grazie a una sfortunata autorete di Tiago Gabriel, che devia nella propria porta un cross di Valeri. I ducali insistono e al 72’ completano la rimonta: corner di Bernabé e colpo di testa vincente di Mateo Pellegrino, che firma l’1-2.
Nel finale il Lecce prova a reagire con orgoglio, ma il Parma gestisce con ordine e porta a casa una vittoria fondamentale, salendo in classifica e inguaiando i salentini.
Classifica Serie A
Inter – 42
Milan – 39
Roma – 39
Napoli – 38
Juventus – 36
Como – 34
Atalanta – 31
Bologna – 27
Udinese – 26
Lazio – 25
Sassuolo – 23
Torino – 23
Cremonese – 22
Parma – 21
Cagliari – 19
Lecce – 17
Genoa – 16
Verona – 13
Fiorentina – 13
Pisa – 13