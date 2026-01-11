Serie A, 20ª giornata: Parma corsaro a Lecce, 1-2 al Via del Mare. La classifica aggiornata

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 11, 2026

Il Parma espugna il Via del Mare con una vittoria pesantissima in chiave salvezza, battendo il Lecce 2-1 al termine di una gara intensa, nervosa e segnata da episodi chiave. I gialloblù colpiscono nella ripresa e sfruttano al meglio la superiorità numerica, portando a casa tre punti che valgono ossigeno puro.

L’avvio è favorevole al Lecce, che passa subito in vantaggio: dopo appena un minuto Nikola Stulic finalizza un’azione rapida nata dal cross di Banda, battendo Corvi per l’1-0. I salentini spingono e colpiscono anche un palo con Maleh, ma il Parma cresce con il passare dei minuti, sfiorando il pari già nel primo tempo con Oristanio e Bernabé.

La svolta arriva nella ripresa. Al 57’ il Lecce resta in dieci per l’espulsione di Lameck Banda, punito dopo l’on field review al VAR. Il Parma prende campo e al 64’ trova il pareggio grazie a una sfortunata autorete di Tiago Gabriel, che devia nella propria porta un cross di Valeri. I ducali insistono e al 72’ completano la rimonta: corner di Bernabé e colpo di testa vincente di Mateo Pellegrino, che firma l’1-2.

Nel finale il Lecce prova a reagire con orgoglio, ma il Parma gestisce con ordine e porta a casa una vittoria fondamentale, salendo in classifica e inguaiando i salentini.

Classifica Serie A 

Inter – 42

Milan – 39

Roma – 39

Napoli – 38

Juventus – 36

Como – 34

Atalanta – 31

Bologna – 27

Udinese – 26

Lazio – 25

Sassuolo – 23

Torino – 23

Cremonese – 22

Parma – 21

Cagliari – 19

Lecce – 17

Genoa – 16

Verona – 13

Fiorentina – 13

Pisa – 13

Ultimissime

Serie A, 20ª giornata: Parma corsaro a Lecce, 1-2 al Via del Mare. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 11, 2026

Mantova-Palermo, formazioni ufficiali: le scelte di Modesto e Inzaghi

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 11, 2026

Il Secolo: “Sampdoria ancora sconfitta. Esordio flop per Brunori, si nota solo per la sceneggiata (Video)”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 11, 2026

Gazzetta dello Sport: “Mantova-Palermo, tutto pronto al Martelli. Le probabili formazioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 11, 2026

Repubblica: “Rosa a Mantova per i tre punti «Chiudiamo l’andata al meglio»”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 11, 2026