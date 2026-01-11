Beffa al 95’: Marras gela il Palermo, a Mantova finisce 1-1
Al Danilo Martelli di Mantova, il Palermo di Inzaghi perde l’0ccasione per avvicinarsi come mai quest’anno alle posizioni di vertice. Il Palermo gioca, comunque, una gara importante soprattutto nel primo tempo. La sbloccano subito i rosanero sull’asse Vasic-Ceccaroni con il difensore che al 9’ insacca in rete.
Nel secondo tempo è un altro Palermo. I rosanero si abbassano con Inzaghi che cerca di consolidare il risultato con dei cambi volti alla corsa, togliendo qualità in mezzo al campo. Il baricentro si alza ma il Mantova aumenta anche le occasioni, fino al tiro dal limite di Marras che beffa Joronen. Dall’ipotetico -2 dalla vetta il Palermo recupera, così, un solo punto al Monza Di seguito la cronaca live targata Ilovepalermocalcio.com.
SECONDO TEMPO
90+5’ – GOL MANTOVA! Marras calcia dalla distanza, beffato Joronen. I padroni di casa la pareggiano.
90+3’ – Magia di Bani, che con una grande giocata entra in area e calcia. Palla in angolo.
90+2’ – Mucera estrae un altro rosso. Dopo il VAR l’arbitro decide di dare il giallo ai danni di Castellini.
Sono 6’ di recupero.
84’- Ultimi attacchi da parte del Mantova. Riceve sull’esterno Mensah che controlla, punta e va al cross. Ottima uscita da parte di Joronen.
82’ – Espulso Inzaghi per proteste. Ammonizione ai danni di Bani (MA).
81’ – Arriva l’ultima sostituzione per il Palermo. Giovane prende il posto di Segre.
80’- Gara adesso fisica. Il Palermo non riesce a ripartire.
76’- Cambi per i padroni di casa. Fuori Falletti e Fiori, dentro Marras e Brigantini.
75’- Calcia anche il Mantova con Fiori. La palla del n.11 è imprecisa e termina sul fondo.
73’ – Ci prova anche Bani. Da calcio d’angolo, il difensore stacca di testa colpendo male e non trovando la porta.
72’- Rallentano i ritmi, il Palermo cambia la mediana alzando il baricentro.
69’- Tre cambi per il Palermo. Fuori Palumbo, Ranocchia e Peda, dentro Blin, Gomes e Bereszynski.
68’- Possesso Mantova. Zuccon cerca un cross, palla notevolmente lunga.
64’- Cambia il Palermo. Fuori Vasic dentro Le Douaron.
60’- Altro tentativo di Vasic. Dopo un angolo di Palumbo, la palla arriva al limite da Vasic che col destro di prima spara altissimo.
59’- Cambia il Mantova. Ruocco per Mensah, Paoletti per Maggioni e Zuccon per Trimboli.
56’- Sfiora il raddoppio Palumbo. Dopo un recupero la palla arriva sui piedi di Pohjanpalo che questa volta serve un compagno invece di essere servito. Palumb, però, col mancino spara largo.
54’ – Gioca bene il Palermo. Azione di prima che porta Vasic in area di rigore, il classe 2002 calcia male.
51’- Arriva il secondo giallo del match. Trimboli stende Vasic in ripartenza, giallo per il n.21.
47’ – Schema Palermo da calcio d’angolo. Palumbo tocca per Ranocchia che prova il tiro dal vertice dell’area di rigore, destro strozzato.
46’ – Subito in fase offensiva il Mantova.
Inizia la seconda frazione.
PRIMO TEMPO
Termina la prima frazione. E’ avanti il Palermo grazie al gol di Ceccaroni.
45+2’- Altra occasione per il Palermo. Ranocchia mette dentro un pallone velenoso verso Segre che non riesce a indirizzare verso la porta.
45+1’ – Risponde il Mantova. Palla al centro sulla testa di Mancuso, Joronen accompagna con lo sguardo fuori la sfera.
Sono 7’ di recupero.
45’ – Occasione Palermo! Sfiorano il raddoppio i rosanero. Da angolo palla morbida per Vasic che di prima calcia sul primo palo, Bardi si oppone. Palla che arriva sui piedi di Pohjanpalo che trova nuovamente un super Bardi.
41’- Il Palermo attacca. Palla sull’out mancino per Augello, cross al centro per Pohjanpalo che di testa colpisce male.
37’ – Primo giallo del match ai danni di Ranocchia. Intervento brusco ai danni di Trimboli.
33’ – Attacca il Palermo. Ancora per Vasic che arriva in fondo e cerca il cross col mancino, Maggioni chiude in angolo.
30’ – Riprende il gioco.
27’ – Perenzoni lascia il campo, prende il suo posto l’arbitro Mucera della sezione di Palermo.
25’- Momento di pausa al Martelli! A terra Vasic, per un colpo al volto. Problema fisico anche per Perenzoni, fastidio al polpaccio sinistro.
24’ – Calcia ancora in porta Cristiano Bani! Parte l’angolo di Falletti che viene ricevuto dal n.6, il suo destro è lontano dai pali protetti da Joronen.
21’ – Alza i giri il Mantova, contiene il Palermo. Cristiano Bani entra in area e crossa un pallone pericoloso, gestito in out da Augello. L’esterno si trovava, però, in posizione di fuorigioco.
17’ – Ci prova Falletti. Scambiano l’ex rosa con Castellini, il destro dal limite del n.18 è largo.
16’ – Occasione Mantova! Cross di Castellini in area, con Joronen infastidito dal sole, Wieser cade in aerea di rigore prima del destro deviato di Cristiano Bani. Per l’arbitro non c’è nulla.
13’ – Prova una reazione il Mantova, ma in questa fase è un Palermo in piena fiducia.
9’- GOL PALERMO! Palumbo di prima lancia Vasic che punta forte l’area avversaria, il classe 2002 mette dentro la palla per Ceccaroni che da pochi passi insacca in rete. Dopo un controllo VAR la rete viene convalidata.
5’ – Fase di studio del match. Il Palermo cerca di impostare dal basso, il Mantova copre gli spazi.
2’ – Subito occasione per il Palermo! Dopo un’azione manovrata, Ranocchia riceve palla al limite e calcia di prima intenzione: palla alta sopra la traversa.
1’- Primo possesso per i rosanero.
Fischia Perenzoni, è iniziata Mantova-Palermo!
TABELLINO
MARCATORI: Ceccaroni (PA) 9’; Marras (MA) 90+5’
MANTOVA: 24 Bardi, 6 Bani, 9 Mancuso (C), 10 Wieser, 11 Fiori, 18 Falletti, 19 Ruocco, 21 Trimboli, 27 Castellini, 29 Cella, 96 Maggioni.
A disposizione: 22 Andrenacci, 34 Vukovic, 4 Mullen, 7 Mensah, 20 Fedel, 23 Marras, 30 Bragantini, 33 Marai, 36 Paoletti, 53 Pittino, 98 Zuccon.
Allenatore: Modesto.
PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo, 8 Segre, 10 Ranocchia, 13 Bani (C) 14 Vasic, 20 Pohjanpalo, 27 Pierozzi, 29 Peda, 32 Ceccaroni.
A disposizione: 1 Gomis, 30 Avella, 6 Gomes, 11 Gyasi, 17 Giovane, 19 Bereszynski, 21 Le Douaron, 23 Diakité, 28 Blin, 31 Corona, 72 Veroli.
Allenatore: Inzaghi.
Arbitro: Daniele Perenzoni (Rovereto).