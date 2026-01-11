Mantova-Palermo, formazioni ufficiali: le scelte di Modesto e Inzaghi

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 11, 2026

Queste le formazioni ufficiali della gara Mantova-Palermo, valevole per la 19ª giornata del Campionato Serie BKT 2025-2026, in programma alle ore 15.00.

MANTOVA: 24 Bardi, 6 Bani, 9 Mancuso (C), 10 Wieser, 11 Fiori, 18 Falletti, 19 Ruocco, 21 Trimboli, 27 Castellini, 29 Cella, 96 Maggioni.

A disposizione: 22 Andrenacci, 34 Vukovic, 4 Mullen, 7 Mensah, 20 Fedel, 23 Marras, 30 Bragantini, 33 Marai, 36 Paoletti, 53 Pittino, 98 Zuccon.

Allenatore: Modesto.

PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo, 8 Segre, 10 Ranocchia, 13 Bani (C) 14 Vasic, 20 Pohjanpalo, 27 Pierozzi, 29 Peda, 32 Ceccaroni.

A disposizione: 1 Gomis, 30 Avella, 6 Gomes, 11 Gyasi, 17 Giovane, 19 Bereszynski, 21 Le Douaron, 23 Diakité, 28 Blin, 31 Corona, 72 Veroli.

Allenatore: Inzaghi.

Arbitro: Daniele Perenzoni (Rovereto).

Primo assistente: Pasquale Capaldo (Napoli).

Secondo assistente: Mattia Pascarella (Nocera Inferiore).

Quarto ufficiale: Giuseppe Mucera (Palermo).

VAR: Luca Pairetto (Nichelino).

AVAR: Luigi Nasca (Bari).

