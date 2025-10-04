Seria A: L’Inter travolge la Cremonese, finisce 4-1 a San Siro. La classifica aggiornata

Grande prestazione dell’Inter a San Siro. I nerazzurri vincono per 4-0 contro la neopromossa Cremonese, in un match che non è mai stato in discussione.

Partono bene i padroni di casa: al sesto minuto Lautaro Martinez sfrutta l’assist di Bonny portando in vantaggio la sua squadra. La formazione di Chivu non si accontenta e, dopo un gol annullato al 12′ per fuorigioco, trovano il raddoppio al 38′ con il gol di Bonny.

L’Inter inizia la seconda frazione di gioco con lo stesso atteggiamento con cui ha affrontato la prima, e infligge ai suoi avversari un uno due micidiale: prima al 55′ il gol di Di Marco, e due minuti dopo chiude il match la rete di Barella. Serve a poco il gol nel finale degli ospiti, che accorciano le distanze con la rete di Bonazzoli.

I neroazzurri agganciano cosi momentaneamente la prima posizione in classifica, portandosi a quota 12 punti in 6 match disputati. Brutta battuta di arresto per la Cremonese, che grazie al buon avvio di campionato resta comunque in una buona posizione. Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA

Milan – 12

Napoli – 12

Roma – 12

Inter – 12

Juventus – 11

Atalanta – 9

Sassuolo – 9

Cremonese – 9

Como – 8

Bologna – 7

Cagliari – 7

Udinese – 7

Lazio – 7

Parma – 5

Lecce – 5

Torino – 3

Fiorentina – 3

Verona – 3

Pisa – 2

Genoa – 2