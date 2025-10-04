Serie B: il Palermo espugna il “Picco” e vola in testa. La classifica aggiornata

Il Palermo conquista una preziosa vittoria esterna contro lo Spezia, imponendosi 2-1 al “Picco” e portandosi al primo posto in classifica nella Serie B 2025/2026. I rosanero hanno dimostrato solidità difensiva e incisività in attacco, consolidando il loro status di squadra da battere in questo avvio di campionato.

La partita si è sbloccata al 42′ del primo tempo grazie a un gol di Joel Pohjanpalo, abile a sfruttare un preciso cross dalla sinistra. Nella ripresa, al 58′, Pierozzi ha raddoppiato per il Palermo con un colpo di testa su un tiro svirgolato di Pohjanpalo. Nonostante un autogol di Giovane al 90′ che ha riaperto momentaneamente la gara, i rosanero hanno mantenuto il vantaggio fino al fischio finale. Con questa vittoria, il Palermo sale a 15 punti in 7 partite, superando il Modena e il Frosinone, entrambi a 14 punti. Ecco la classifica aggiornata:

La classifica aggiornata

Palermo 15

Modena 14

Frosinone 14

Venezia 12

Avellino 12

Cesena 11

Monza 11

Juve Stabia 10

Südtirol 9

Padova 8

Carrarese 7

Reggiana 6

Catanzaro 6

Entella 6

Empoli 6

Bari 6

Pescara 6

Mantova 4

Spezia 3

Sampdoria 2