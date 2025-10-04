Serie B: il Palermo espugna il “Picco” e vola in testa. La classifica aggiornata
Il Palermo conquista una preziosa vittoria esterna contro lo Spezia, imponendosi 2-1 al “Picco” e portandosi al primo posto in classifica nella Serie B 2025/2026. I rosanero hanno dimostrato solidità difensiva e incisività in attacco, consolidando il loro status di squadra da battere in questo avvio di campionato.
La partita si è sbloccata al 42′ del primo tempo grazie a un gol di Joel Pohjanpalo, abile a sfruttare un preciso cross dalla sinistra. Nella ripresa, al 58′, Pierozzi ha raddoppiato per il Palermo con un colpo di testa su un tiro svirgolato di Pohjanpalo. Nonostante un autogol di Giovane al 90′ che ha riaperto momentaneamente la gara, i rosanero hanno mantenuto il vantaggio fino al fischio finale. Con questa vittoria, il Palermo sale a 15 punti in 7 partite, superando il Modena e il Frosinone, entrambi a 14 punti. Ecco la classifica aggiornata:
La classifica aggiornata
Palermo 15
Modena 14
Frosinone 14
Venezia 12
Avellino 12
Cesena 11
Monza 11
Juve Stabia 10
Südtirol 9
Padova 8
Carrarese 7
Reggiana 6
Catanzaro 6
Entella 6
Empoli 6
Bari 6
Pescara 6
Mantova 4
Spezia 3
Sampdoria 2