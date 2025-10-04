Bianco dopo Monza-Catanzaro: «Abbiamo gestito benissimo la partita, la Serie B è veramente pericolosa»

In seguito al match tra Monza e Catanzaro, terminato con la vittoria per 2-1 dei brianzoli, ha commentato il match in conferenza stampa l’allenatore dei biancorossi Paolo Bianco.

«Non so se è la vittoria della svolta, ma sicuramente è una vittoria importante. Il Catanzaro non aveva mai perso, è una squadra ben allenata e mi piace come giocano. Dal secondo tempo di Padova abbiamo fatto solo quattro punti, ma dovevamo farne molti di più per quello che abbiamo creato. Izzo? Non mi è piaciuto nel primo tempo, molto di più nel secondo. L’abbiamo gestito benissimo la partita, ringrazio i miei collaboratori. Dopo aver regalato il primo gol siamo stati in partita, la squadra ha creato tanto», ha dichiarato il tecnico dei brianzoli.

Bianco si è poi focalizzato sulle emotività del match: «Abbiamo troppi bravi ragazzi, forse fin troppo. Sono troppo emotivi, e nelle difficoltà si fa più fatica ad uscirne. Dobbiamo migliorare nelle reti fatte, abbiamo fatto tre reti ma potevamo farne molte di più. Il campionato è lunghissimo, e la Serie B è veramente pericolosa»

E sui suoi giocatori: «Colpani lo possiamo far tornare solo facendolo tornare, alla Fiorentina ha giocato pochissimo. Ha enorme bisogno di giocare. Pessina, Colpani e Keita insieme? Certo, i giocatori forti possono stare sempre insieme. Non stanno benissimo, Pessina ha voglia di tornare ma non so se ci sarà contro il Frosinone. Azzi e Birindelli ha fatto molto bene, ma possono fare molto di più, ne hanno le caratteristiche»