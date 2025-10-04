Serie B: Reggiana avanti 2-1 a Cesena dopo i primi 45 minuti

Ottobre 4, 2025

Primi 45 minuti molto intensi nel derby tra Cesena e Reggiana. Buon primo tempo da parte della formzione di Davide Dionigi, che conclude la prima frazione di gioco in vantaggio per 2-1.

Iniziano bene il match i bianconeri, sbloccando al 15′ il match con la rete di Ciervo. Non si disuniscono però gli ospiti e reagiscono, trovando al 20′ minuto il gol del pareggio con Tavsan. Quattro minuti dopo completano la rimonta grazie al gol di Portanova.

