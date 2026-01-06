Seria A: la Roma espugna il “Via del Mare”, Lecce battuto 2-0. La classifica aggiornata
La Roma porta a casa i 3 punti nel match del “Via del Mare” contro il Lecce. Salentini battuti per 2-0, in un incontro ben controllato dall’inizio alla fine da parte della formazione di Gianpiero Gasperini.
Buon inizio di match per la formazione ospite, che al 14′ sblocca subito il risultato: splendido assist dell’ex rosa Dybala per Ferguson, che con un potente tiro di destro non lascia scampo all’estremo difensore avversario.
Nel proseguo della prima frazione la Roma gestisce bene il risultato, dominando sotto il punto di vista del possesso palla e andando vicino al raddoppio al 42′ nuovamente con una buona conclusione di Ferguson, con Falcone che sta volta evita il gol.
Nella ripresa i padroni di casa provano a reagire, andando vicini al gol del pari con Pierotti, che a pochi metri da Svilar cicca completamente il pallone. Al 71′ arriva la rete del raddoppio giallorosso: cross teso di Pisilli per Dovbik, che batte Falcone e firma il gol del definitivo 2-0.
Con questi tre punti la Roma mantiene il quarto posto, salendo a quota 36 punti. Resta imbrigliato nelle zone basse della classifica il Lecce, fermo a 17 punti. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Inter – 39
Milan – 38
Napoli – 37
Roma – 36
Como – 33
Juventus – 33
Bologna – 26
Atalanta – 25
Lazio – 24
Sassuolo – 23
Torino – 23
Udinese – 22
Cremonese – 21
Parma – 18
Cagliari – 18
Lecce – 17
Genoa – 15
Verona – 12
Fiorentina – 12
Pisa – 12