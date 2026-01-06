Mantova, UFFICIALE: risoluzione con Botti
Tramite il proprio sito ufficiale il Mantova 1911 ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto del portiere Federico Botti.
Con una nota pubblicata nella giornata odierna, la società biancorossa ha comunicato l’interruzione del rapporto con l’estremo difensore, ringraziandolo per l’impegno e la professionalità dimostrati durante la sua permanenza in squadra.
“Mantova 1911 comunica la risoluzione consensuale firmata in data odierna dal portiere Federico Botti al quale va il ringraziamento per l’impegno profuso in maglia biancorossa e l’augurio di un prosieguo di carriera ricco di soddisfazioni”.
Si chiude dunque l’esperienza di Botti con il Mantova, mentre il club continua a lavorare in vista dei prossimi impegni stagionali e delle eventuali operazioni di mercato.