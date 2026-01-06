Di Marzio: “Palermo, sondaggio dell’Avellino per Diakitè”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 6, 2026

L’Avellino continua a muoversi sul mercato per rinforzare la propria rosa in vista della seconda parte della stagione di Serie B. Oltre a sondare piste come Riccio e Pedro Felipe, il club biancoverde ha chiesto informazioni per Salim Diakité, difensore del Palermo.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’Avellino ha manifestato interesse per il centrale francese naturalizzato maliano, attualmente in forza ai rosanero, inserendolo tra i profili monitorati dai dirigenti irpini.

Diakité, classe 2000, si è distinto in questa stagione con la maglia del Palermo e potrebbe rappresentare un’opzione interessante per rinforzare la retroguardia dei lupi. La trattativa è in una fase embrionale e resta da capire se ci saranno sviluppi concreti nelle prossime settimane di mercato.

