Schira: “Sampdoria, c’è l’offerta per Valoti”

Come riportato dal noto esperto di calciomercato Nicolò Schira, Mattia Valoti è in partenza dal Monza e potrebbe far gola a diversi club soprattutto in Serie B. Uno di questi è la Sampdoria. Il club blucerchiato è in forte pressing per il calciatore che aveva già valutato nel mercato estivo. Per lui, il ds Accardi, ha già proposto un biennale. Adesso toccherà al calciatore ed al suo entourage valutare l’offerta per poi dare una risposta alla Sampdoria.

