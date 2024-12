Spezia, l’Inter si ritira dalla corsa Bertola: il Bologna è l’ultima spiaggia

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX e da CalcioSpezia.it, l’Inter si è ritirata dalla corsa per Bertola per quanto concerne l’acquisto a gennaio. Lo Spezia sta provando a ricucire lo strappo , ma non è cosa facile: l’entourage fa muro e nel mentre flirta con diversi club di Serie A. Con i nerazzurri fuori dai giochi, per il classe 2003 rimane l’ultima spiaggia: il Bologna. L’ipotesi più accreditata rimane dunque lasciare concludere il contratto con la naturale scadenza di giugno 2025, per poi accasarsi a parametro 0.

