Monza, Petagna riparte dalla Serie B? Un club cadetto prepara il colpo

L’ex Napoli e Atalanta, riporta Il Secolo XIX, è uno dei profili sulla lista della Sampdoria. Il club blucerchiato, vuole il prima possibile migliorare l’organico in vista del mercato invernale e cercherà di attingere prepotentemente dal mercato.

In attacco il club è deluso dal rendimento dei vari Coda o Tutino e Andrea Petagna potrebbe essere un profilo adatto per le intenzioni del club. Si attendono sviluppi, con la Sampdoria che starebbe varando anche altri profili per il ruolo di centravanti.