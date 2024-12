Schira: “Due club di Serie B su Alberto Cerri”

La Sampdoria e la Salernitana sono alcune delle squadre di Serie B che hanno deluso le aspettative di inizio stagione. Infatti, entrambe le squadre, partite per lottare per la promozione, si ritrovano in zona retrocessione e approfitteranno del mercato invernale per rinforzare la rosa. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su Tuttob.com, l’idea principale per le due società è Alberto Cerri, esubero del Como. L’ex Cagliari rappresenta il profilo ideale per rafforzare il reparto offensivo e, nei prossimi giorni, potrebbero seguire sviluppi.

