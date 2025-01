Siamo qui per parlare della risoluzione: Giuntoli lo incontra in gran segreto alla Continassa | Strappa il contratto immediatamente

Il ds bianconero ha incontrato il calciatore alla Continassa per trattare la risoluzione del suo contratto: succede tutto in gran segreto.

Con il mercato invernale che si avvicina alla sua apertura, la Juve sta iniziando a lavorare ad alcune possibili operazioni. In particolar modo ce ne sono almeno un paio in entrata che la società bianconera dovrà mettere a segno. Una riguarda un difensore. Gli infortuni di Cabal e Bremer obbligano il club torinese a prendere almeno un elemento nel reparto arretrato.

Altro colpo necessario per la società juventina invece è quello che riguarda un attaccante. Milik continua a rimanere ai box, e affrontare tutti gli impegni stagionali con il solo Dusan Vlahovic è pressoché impossibile. Di conseguenza il ds Cristiano Giuntoli proverà in tutti i modi ad arrivare ad acquistare anche un elemento nel ruolo di punta.

Come se non bastasse però la dirigenza bianconera dovrà mettersi in moto anche sul fronte cessioni. Alcuni calciatori che non rientrano nel progetto sono infatti in partenza, e stanno trattando i termini dell’addio. Uno di questi addirittura ha già incontrato il direttore sportivo per trattare la rescissione del contratto. Vediamo di chi si tratta.

Juve, incontro alla Continassa per la risoluzione

Sono diversi i nomi dei calciatori bianconeri che potrebbero partire nel bel mezzo della stagione attuale. Uno di questi è sicuramente Arthur, fuori rosa e che non è mai sceso in campo fino ad ora con la Vecchia Signora, sebbene sia stato inserito da Thiago Motta sia in lista Champions che in quella per la Serie A.

Oltre al centrocampista però anche un altro brasiliano potrebbe lasciare Torino. SI tratta di capitan Danilo, ormai scivolato indietro nelle gerarchie, e che potrebbe andarsene ancor prima della scadenza naturale del suo contratto prevista per giugno.

Pronto ad incominciare una nuova esperienza

Il Napoli, soprattutto dopo l’infortunio di Alessandro Buongiorno, continua a spingere per arrivare al calciatore bianconero, il quale pare abbia già dato l’ok al trasferimento. L’idea iniziale era quella di uno scambio tra i due club, in cui sarebbero dovuti finire proprio Danilo e Raspadori.

Questa pista però ad oggi pare essersi bloccata, ed è per questa ragione che l’approdo del brasiliano all’ombra del Vesuvio potrebbe arrivare solamente qualora ci fosse la rescissione del contratto con la Signora. Cosa appunto non impossibile.