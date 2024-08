Schira: “Pescara, è fatta per Edoardo Pierozzi. A breve l’annuncio”

Il giornalista Nicolò Schira si sofferma sul futuro dell’ex rosanero Edoardo Pierozzi.

Operazione in chiusura per il Pescara. Gli abruzzesi dovrebbero annunciare a breve l’acquisto di Edoardo Pierozzi dalla Fiorentina. Per il terzino, che era passato in prestito al Taranto tre settimane fa salvo poi tornare in Toscana dopo i problemi societari che stanno coinvolgendo il club jonico, pronto un contratto biennale con opzione per il terzo.