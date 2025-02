Schira: “Palermo, dialoghi avviati per Audero”

Arrivano conferme sulla trattativa tra Como e Palermo per Audero. Il club rosanero è alla ricerca di un profilo d’esperienza per rinforzare la batteria dei portieri e trovare finalmente un elemento che possa presenziare con continuità. Come riportato anche dal noto esperto di calciomercato Schira, i contatti tra le parti sono già avviati. Il club rosanero, visto anche l’imminente chiusura del mercato, dovrà accelerare per chiudere l’operazione. Le parti sono al lavoro.

Palermo, contatti con il Como per Audero: ostacolo ingaggio