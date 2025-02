Lazio e Sassuolo al lavoro per Toma Basic. Come riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, dopo aver preso Skjellerup e Velthuis, i neroverdi puntano anche il centrocampista dei biancocelesti. Il centrocampista croato, ha dato un’apertura al trasferimento.

Sono in corso dei contatti tra le due squadre, con la situazione che certamente si definirà più chiaramente in questi ultimi giorni di mercato.

