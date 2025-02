Modena-Mantova, Mandelli: «Prestazione eccezionale»

Al termine della sfida tra Mantova e Modena è intervenuto l’attuale tecnico dei cardellini Mandelli per commentare la sfida:

«I ragazzi hanno fatto una prestazione davvero eccezionale, non è facile affrontare una squadra che palleggia in questo modo, sapevamo che qualche occasione gliela avremmo concessa ma non ci siamo mai tirati indietro e abbiamo ribattuto colpo su colpo. Una chiave del match è stata reagire dopo l’1-1, arrivato in maniera rocambolesca dopo una doppia occasione nostra per il 2-0, sono molto orgoglioso dei ragazzi, non era facile non scoraggiarsi. Nella ripresa la spinta del pubblico è stata decisiva, ora cerchiamo di goderci questa vittoria e poi farci trovare pronti per la trasferta di Genova».