Sampdoria-Cosenza, Alvini: «Siamo penalizzati dal risultato»

Al termine della sfida tra Sampdoria e Cosenza è intervenuto l’attuale tecnico degli ospiti Alvini per commentare la sfida:

«Siamo penalizzati dal risultato, perché anche in undici fino al 35′ la partita l’abbiamo fatta noi col colpo di testa di Kouan. Abbiamo avuto le occasioni di pareggiarla, si è penalizzati dal risultato. Da altro non credo. Io non credo di aver mancato di rispetto, se mi dice così mi ferisce. Se così è sembrato, le chiedo scusa. Analizziamo chiaramente la situazione: noi stiamo giocando, se si pensa che oggi il Cosenza abbia fatto una prestazione non all’altezza siamo fuori strada. Siamo penalizzati dai risultati, è un dato di fatto».