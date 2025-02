Sampdoria-Cosenza, Semplici: «Oggi siamo stati un gruppo solido»

Al termine della sfida tra Sampdoria e Cosenza è intervenuto l’attuale tecnico dei blucerchiati Semplici per commentare la sfida:

«In altri momenti abbiamo fatto altre prestazioni, poi ci sono gli infortuni e l’ennesimo stop del portiere. Le difficoltà ci sono, sapevamo non sarebbero sparite in un mese. Ma col lavoro e l’acquisizione di alcuni nuovi mi auguro di far crescere ancor di più la mentalità che una squadra come la Samp deve avere. Tifosi? Il pubblico è stato il dodicesimo uomo in campo, oggi siamo stati tutti un gruppo solido e per questo devo ringraziare tanto i tifosi quanto il gruppo. Non abbiamo ancora fatto niente, solo quello che dovremo fare. Su Depaoli? Giusto vada elogiato lui che ha fatto gol, ma soprattutto tutto il gruppo. Nessuno ha tirato il piede indietro, il Cosenza è ben allenato e anch’esso si giocava tanto. Era ora di tornare alla vittoria, per provare a risalire la china».