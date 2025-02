Sassuolo-Juve Stabia, il vice Longo: «Siamo stati compatti ed equilibrati»

Al termine della sfida tra Sassuolo e Juve Stabia, e intervenuto il vice allenatore dei neroverdi Longo, con Grosso squalificato per una gara:

«C’era un po’ di emozione all’inizio, era la prima volta in B. Abbiamo fatto una buona gara ma già da domani pensiamo al Mantova. A volte abbiamo creato tanto e abbiamo concretizzato meno, oggi siamo stati bravi e cinici sfruttando al massimo quanto creato. La Juve Stabia sta facendo un campionato importante ma noi volevamo ripartire dopo Spezia e l’abbiamo fatto con grande equilibrio, grande intensità e credo sia una vittoria meritata. Siamo stati bravi a colpire in un momento importante e il gol nel secondo ha chiuso la partita. La Juve Stabia ha idee chiare, è una squadra fisica, noi siamo stati compatti ed equilibrati ma abbiamo colpito al momento giusto e abbiamo sofferto quando c’era da soffrire. I gol annullati credo siano oggettivi perché tracciano la linea. Noi ci stiamo lavorando, oggi è importante non aver subito gol dopo 8 gare, e siamo contenti. Abbiamo fatto 55 punti, dobbiamo continuare con la barra dritta per migliorarci. Lavoriamo di settimana in settimana sugli errori, il mister ha chiarito delle cose e siamo ripartiti. Oggi ci siamo rimboccati le maniche e penso che abbiamo vinto con merito.

Sull’arbitraggio? L’ho vista bene, ci ha arbitrato altre volte ed è un bravissimo arbitro, non credo che incida sul risultato. Sul fuorigioco c’è il VAR, per il resto non credo abbia influito. Il mister un leone in gabbia perché il suo posto è quello in panchina».