Sassuolo, Carnevali: «La squadra è decollata dopo aver capito la Serie B»

L’immediato ritorno in Serie A del Sassuolo porta anche la firma di Giovanni Carnevali. L’esperto amministratore delegato e direttore generale degli emiliani ha rilasciato un’intervista ai microfoni de “La Gazzetta di Modena” per commentare il traguardo raggiunto:

«La prima parte di campionato è stata abbastanza complicata, ma dopo aver capito la B e messe in riga le problematiche si è creata un’alchimia che ha fatto decollare la squadra. Ma era inimmaginabile pensare di essere promossi con cinque turni d’anticipo. Adesso possiamo divertirci, togliendoci la soddisfazione di battere anche dei record. Intorno al Sassuolo c’è un mondo il cui percorso di crescita è incredibile. A partire dalle strutture, visto che abbiamo in programma di realizzare qualche campo in più al Mapei. Ci piace investire sul settore giovanile, fiore all’occhiello del club, che ci sta regalando grandi soddisfazioni».

Carnevali ha anche parlato del possibile rinnovo di Domenico Berardi e dell’obiettivo salvezza da raggiungere il prossimo anno:

«Con Mimmo non ci siamo ancora incontrati, è normale che io come tutti spero che possa restare nonostante le richieste. Si parla tanto di bandiere, sarebbe meraviglioso restasse con noi. Posso solo dire che Berardi è un campione vero sotto tutti i punti di vista e con lui abbiamo uno splendido rapporto. Quanto alla Serie A, è un campionato di anno in anno sempre più complicato, ci sono otto squadre destinate a lottare per salvarsi, tre delle quali non ce la faranno. Quindi per una neopromossa come noi non sarà semplice. Pensiamo alla salvezza, gettando l’occhio verso un orizzonte più lontano sarebbe bello un giorno riassaporare l’Europa come nel 2016. Ma andiamo per gradi».