Leone XIV è il nuovo Papa: «Costruiamo ponti per essere un popolo sempre in pace»

Papa Leone XIV, all’anagrafe Robert Francis Prevost, è il 267esimo Pontefice della Chiesta Cattolica. Nato a Chicago il 14 settembre 1955, è stato nominato oggi, giovedì 8 maggio, come successore di Papa Francesco.

«La pace sia con tutti voi, fratelli e sorelle carissimi: questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio – esordisce il nuovo Papa -. Dio vi ama tutti, il male non prevarrà siamo tutti nelle mani di Dio senza paura. Siamo discepoli di Cristo, il mondo ha bisogno della sua luce. Il mondo necessita di lui, del suo amore. Aiutateci anche voi a costruire i ponti, con il dialogo. Oggi è il giorno della supplica alla madonna di Pompei, deve sempre camminare con noi. Deve guidarci con il suo amore».

Poi, le parole in memoria di Papa Francesco: «Ancora conserviamo nei nostri orecchi quella voce debole, ma sempre coraggiosa, di Papa Francesco che benediva Roma e il mondo quella mattina del giorno di Pasqua. Consentitemi di dar seguito a quella stessa benedizione. Dio ci vuole bene, Dio vi ama a tutti e il male non prevarrà. Siamo tutti nelle mani di Dio. Pertanto, senza paura, uniti, mano nella mano con Dio e tra di noi andiamo avanti. Siamo discepoli di Cristo. Cristo ci precede».

Infine, un messaggio di speranza e un invito di pace all’umanità: «Il mondo ha bisogno della sua luce. L’umanità necessita di lui come il ponte per essere raggiunta da Dio e dal suo amore. Aiutateci anche voi, poi gli uni gli altri, a costruire ponti, con il dialogo, con l’incontro, unendoci tutti per essere un solo popolo, sempre in pace. Grazie a Papa Francesco».