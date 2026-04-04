Serie A, Sassuolo-Cagliari 2-1: Pinamonti ribalta tutto, neroverdi a quota 42. La classifica aggiornata
REGGIO EMILIA – Vittoria pesante del Sassuolo che supera il Cagliari 2-1 nella 31ª giornata di Serie A al termine di una gara combattuta e ricca di episodi.
A passare in vantaggio sono gli ospiti al 30’, quando Esposito trasforma con freddezza il rigore dello 0-1. Il Cagliari gioca bene, gestisce il possesso e chiude avanti il primo tempo.
Nella ripresa cambia tutto. Il Sassuolo alza i ritmi e trova il pari al 50’ con Garcia, bravo a colpire dal limite con un tiro preciso. Poco dopo arriva anche il gol del sorpasso, ma viene annullato dal VAR per fuorigioco.
La squadra di Grosso però insiste e al 78’ trova la rete decisiva: filtrante perfetto di Bakola e conclusione vincente di Pinamonti che vale il 2-1 finale.
Nel finale il Cagliari prova a reagire, ma il Sassuolo gestisce con ordine e porta a casa tre punti fondamentali.
Classifica aggiornata (31ª giornata)
Inter – 69
Milan – 63
Napoli – 62
Como – 57
Juventus – 54
Roma – 54
Atalanta – 50
Lazio – 43
Bologna – 42
Sassuolo – 42
Udinese – 39
Parma – 34
Genoa – 33
Torino – 33
Cagliari – 30
Fiorentina – 29
Cremonese – 27
Lecce – 27
Verona – 18
Pisa – 18